Xiaomi стала лидером на китайском рынке смартфонов

Xiaomi опередила конкурентов и стала лидером на рынке смартфонов в Китае. Ближайшие конкуренты компании отстают на доли процента.

«По данным авторитетного статистического агентства, эксклюзивно полученным Уолл-стрит, Xiaomi занимает первое место на китайском рынке смартфонов с объемом продаж 18,4% на 33 неделе этого года, который закончилась 20 августа», — цитирует аналитик Ice Universe китайские СМИ.

Второе место принадлежит компании Vivo (включая бренд iQOO), удерживающей 18% рынка. Honor занимает третье место с долей 17,7%.

Предоставленные данные подтверждают, что все три ведущие компании находятся в непосредственной близости друг от друга, и разница между ними составляет всего 0,3% и 0,4%. Это означает, что обстановка может измениться в любой момент.

Ice Universe ранее первым точно предсказывал новые тренды в смартфонах, такие как экраны-водопады, челка в iPhone X, дизайн iPhone 14 с вырезом Dynamic Island и различные 200-мегапиксельные изображения.