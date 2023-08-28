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Xiaomi стала лидером на китайском рынке смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Xiaomi 11 Ultra
Фото: © Xingye Jiang / Unsplash License

Xiaomi опередила конкурентов и стала лидером на рынке смартфонов в Китае. Ближайшие конкуренты компании отстают на доли процента.

«По данным авторитетного статистического агентства, эксклюзивно полученным Уолл-стрит, Xiaomi занимает первое место на китайском рынке смартфонов с объемом продаж 18,4% на 33 неделе этого года, который закончилась 20 августа», — цитирует аналитик Ice Universe китайские СМИ.

Второе место принадлежит компании Vivo (включая бренд iQOO), удерживающей 18% рынка. Honor занимает третье место с долей 17,7%.

Предоставленные данные подтверждают, что все три ведущие компании находятся в непосредственной близости друг от друга, и разница между ними составляет всего 0,3% и 0,4%. Это означает, что обстановка может измениться в любой момент.

Ice Universe ранее первым точно предсказывал новые тренды в смартфонах, такие как экраны-водопады, челка в iPhone X, дизайн iPhone 14 с вырезом Dynamic Island и различные 200-мегапиксельные изображения.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

Nik3316

и летчиков настрогают значимо к весне прям новых и наклонируют...))