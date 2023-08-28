Apple запланировала две презентации новинок на осень

Корпорация Apple готовит два значимых события в сентябре и октябре, где представит iPhone 15, новые версии фирменных умных часов и обновленные компьютеры.

Первое из осенних мероприятий запланировано на 12 сентября и будет посвящено новой линейке смартфонов, включая модели iPhone 15, Plus, Pro и Pro Max, сообщил колумнист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на инсайдерскую информацию.

В рамках презентации будут представлены новые умные часы Apple Watch Series 9 и защищенная версия второго поколения Ultra. Начиная с 15 сентября, пользователи смогут размещать предзаказы на устройства, а в продаже они появятся с 22 сентября.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, с заранее записанной трансляцией. После официальной презентации приглашенные журналисты и блогеры получат возможность ознакомиться с новыми устройствами в штаб-квартире Apple.

Дополнительно в октябре Apple планирует провести еще одно мероприятие, где будет представлена новая линейка компьютеров Mac, работающих на базе собственных чипов Apple M3.

Пока неясно, оформят ли этот анонс как полноценную презентацию или он будет опубликован в виде пресс-релиза на официальном веб-сайте компании.