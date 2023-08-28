НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Apple запланировала две презентации новинок на осень

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Логотип Apple
Фото: © Bangyu Wang / Unsplash License

Корпорация Apple готовит два значимых события в сентябре и октябре, где представит iPhone 15, новые версии фирменных умных часов и обновленные компьютеры. 

Первое из осенних мероприятий запланировано на 12 сентября и будет посвящено новой линейке смартфонов, включая модели iPhone 15, Plus, Pro и Pro Max, сообщил колумнист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на инсайдерскую информацию. 

В рамках презентации будут представлены новые умные часы Apple Watch Series 9 и защищенная версия второго поколения Ultra. Начиная с 15 сентября, пользователи смогут размещать предзаказы на устройства, а в продаже они появятся с 22 сентября.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, с заранее записанной трансляцией. После официальной презентации приглашенные журналисты и блогеры получат возможность ознакомиться с новыми устройствами в штаб-квартире Apple.

Дополнительно в октябре Apple планирует провести еще одно мероприятие, где будет представлена новая линейка компьютеров Mac, работающих на базе собственных чипов Apple M3. 

Пока неясно, оформят ли этот анонс как полноценную презентацию или он будет опубликован в виде пресс-релиза на официальном веб-сайте компании.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Создан унитаз, к которому ничего не прилипает
Российские инженеры создали телефон, защищающий помещение от прослушки
Устройство для сна на рабочем месте разработали в Японии
Комплекс подавления малых беспилотников разработали в России
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
7355
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
10269
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
13516
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
14065
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
16524
0
Как выбрать
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
24.08.23, 10:04
1545
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
3691
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
18461
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
18361
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
15453
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

Nik3316

и летчиков настрогают значимо к весне прям новых и наклонируют...))