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Гимнастка Дмитриева призналась в избиении тренера

Источник:
Sibnet.ru
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Дарья Дмитриева
Фото: © @busia_22

Серебряная призерка Олимпиады-2012, гимнастка Дарья Дмитриева рассказала, как побила тренера Ольгу Буянову перед поездкой в Лондон.

«У меня случился большой конфликт с личным тренером (Ольгой Буяновой), который закончился настоящей стычкой: она шла на меня, кричала, давила и не хотела выходить из моего номера. Я помню, как взяла ее за руки и начала бить», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.

По словам гимнастки, тогда у нее был сложный период, она сомневалась, что попадет на Игры, а Ирина Винер вызвала в команду ее соперницу Александру Меркулову.

Но Буянова продолжила работать с Дмитриевой, и они вместе полетели на сборы в Хорватию.

Дмитриева стала серебряной призеркой Олимпиады в Лондоне в индивидуальном многоборье. Также на счету спортсменки четыре золота чемпионатов мира и победа на первенстве Европы.

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