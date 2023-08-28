Гимнастка Дмитриева призналась в избиении тренера

Серебряная призерка Олимпиады-2012, гимнастка Дарья Дмитриева рассказала, как побила тренера Ольгу Буянову перед поездкой в Лондон.

«У меня случился большой конфликт с личным тренером (Ольгой Буяновой), который закончился настоящей стычкой: она шла на меня, кричала, давила и не хотела выходить из моего номера. Я помню, как взяла ее за руки и начала бить», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.

По словам гимнастки, тогда у нее был сложный период, она сомневалась, что попадет на Игры, а Ирина Винер вызвала в команду ее соперницу Александру Меркулову.

Но Буянова продолжила работать с Дмитриевой, и они вместе полетели на сборы в Хорватию.

Дмитриева стала серебряной призеркой Олимпиады в Лондоне в индивидуальном многоборье. Также на счету спортсменки четыре золота чемпионатов мира и победа на первенстве Европы.