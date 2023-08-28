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Ирина Шейк позагорала топлес на камнях

Источник:
Sibnet.ru
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Модель Ирина Шейк опубликовала фото с отдыха, где она загорает на огромных камнях топлес. Знаменитость прикрыла обнаженную грудь рукой.

Шейк поделилась серией пикантных фотографий в соцсетях. Из одежды у модели были плавки и спортивная кофта, повязанная на бедрах.

Также в кадр попал бывший муж Брэдли Купер, который, судя по всему, отдыхал вместе с ней.

Купер и Шейк расстались в 2019 году, у них есть общий ребенок. В последнее время в соцсети модели все чаще появляются их совместные снимки, что провоцирует слухи о воссоединении пары.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

Nik3316

и летчиков настрогают значимо к весне прям новых и наклонируют...))