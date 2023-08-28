Ирина Шейк позагорала топлес на камнях

Модель Ирина Шейк опубликовала фото с отдыха, где она загорает на огромных камнях топлес. Знаменитость прикрыла обнаженную грудь рукой.

Шейк поделилась серией пикантных фотографий в соцсетях. Из одежды у модели были плавки и спортивная кофта, повязанная на бедрах.

Также в кадр попал бывший муж Брэдли Купер, который, судя по всему, отдыхал вместе с ней.

Купер и Шейк расстались в 2019 году, у них есть общий ребенок. В последнее время в соцсети модели все чаще появляются их совместные снимки, что провоцирует слухи о воссоединении пары.