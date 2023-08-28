Лицо Бони перед пластической операцией обсудили в Сети

Виктория Боня решила публично прибегнуть к пластической хирургии лица, фотографии до операции вызвали бурное обсуждение в Сети.

Снимки Бони без ретуши и фотошопа опубликовал пластический хирург знаменитости. На них сделана разметка будущих подтяжек и видно все изъяны 43-летней женщины.

Перед операцией Боня предупредила, что поклонники больше не увидят ее такой, какой она была раньше. «Сегодня последний день, когда мое лицо выглядит таким, каким вы привыкли его видеть», — писала она в соцсети.

Фото: © телеграм-канал Peopletalk

Внешность звезды активно начали обсуждать в Сети. Вопросы вызвали естественные фотографии Бони, поскольку в соцсетях она часто прибегала к фильтрам и ретуши.

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева позлорадствовала над Боней. Она написала в соцсетях, что наконец-то все увидели истинное лицо знаменитости и стало очевидно, что Боня уже прибегала к хирургическим вмешательствам, хотя отрицала это.