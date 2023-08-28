«Прагьян» передал неожиданные данные о поверхности Луны

Индийский луноход «Прагьян» передал первые научные данные с Южного полюса Луны, которые что серьезно меняют ранее имеющиеся представления о ней.

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — заявил сотрудник Индийской организации космических исследований Би Дарукеша агентству Press Trust of India.

Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, способным измерять температуру лунной почвы на глубине до 10 сантиметров.

«Прагьян» проработает на Луне как минимум один лунный день — это 14 земных суток. Он изучает грунт и рельеф Луны, а также ищет следы тектонической активности и воды.