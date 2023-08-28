Леди Баг оказалась популярнее Руслана и Людмилы

Фото: © кадр из фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»
Сборы анимационного фильма «Леди Баг и Супер-Кот:
Пробуждение силы» почти в три раза превзошли кассу российской новинки «Руслан и
Людмила: Больше, чем сказка».
Французский мультфильм про Леди Баг за вторую неделю проката
собрал более 101 миллиона рублей, а новинка про Руслана и Людмилу — всего 37
миллионов.
Лучшей новинкой по итогам уикенда 24-27 августа, стал боевик
«Заложники» с Лиамом Нисоном. У него в копилке 53,3 миллиона рублей.
Также в топ-5 фильмов, показавших лучшие кассовые сборы,
вошли «Баба Яга спасает мир» (36,1 миллиона за четвертую неделю проката) и «Вызов»
(21,6 миллиона за 19 неделю проката).