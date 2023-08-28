Леди Баг оказалась популярнее Руслана и Людмилы

Фото: © кадр из фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Сборы анимационного фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» почти в три раза превзошли кассу российской новинки «Руслан и Людмила: Больше, чем сказка».

Французский мультфильм про Леди Баг за вторую неделю проката собрал более 101 миллиона рублей, а новинка про Руслана и Людмилу — всего 37 миллионов.

Лучшей новинкой по итогам уикенда 24-27 августа, стал боевик «Заложники» с Лиамом Нисоном. У него в копилке 53,3 миллиона рублей.

Также в топ-5 фильмов, показавших лучшие кассовые сборы, вошли «Баба Яга спасает мир» (36,1 миллиона за четвертую неделю проката) и «Вызов» (21,6 миллиона за 19 неделю проката).