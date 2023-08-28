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Вильнев заявил о намерении снять третью часть «Дюны»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Режиссер Дени Вильнев заявил, что готов превратить «Дюну» в трилогию, но для этого ему необходимо одобрение продюсеров.

«Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — сказал Вильнев в интервью журналу Empire Magazine.

Создание второй части «Дюны» напрямую зависело от успеха первой. Вероятно, по такому же принципу будут принято решение о продолжении истории в третьей части.

«Дюна 2» начнется с концовки первой части, но второй фильм, по словам режиссера, будет более динамичным. Это будет остросюжетный эпический военный фильм.

Выход второй части «Дюны» был запланирован на ноябрь, но премьеру перенесли на 15 марта 2024 года, из-за того, что актеры участвуют в забастовке и не могут продвигать фильм.

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