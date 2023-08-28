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Бузова научила танцевать Овечкина под «Мало половин»

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккеист Александр Овечкин встретился с Ольгой Бузовой на вечеринке, телеведущая и спортсмен станцевали под песню «Мало половин».

Видео встречи опубликовала Бузова в соцсети. На записи видно, как Овечкин сидит с певицей за столиком и обнимает ее. Видеоролик Ольга Бузова сопроводила подписью «Люблю».


Затем пара встает, и Бузова показывает движения танца, а Овечкин повторяет за ней. Движения спортсмена не очень совпали с движениями артистки, поэтому сидящая рядом девушка в этот момент смеялась над происходящим.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

scorpion2777

А шо тут расследовать. Дядя Вова его лично счёлкнул из рогатки, прямо из Кремля, вовремя перекура.