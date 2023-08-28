Бузова научила танцевать Овечкина под «Мало половин»

Хоккеист Александр Овечкин встретился с Ольгой Бузовой на вечеринке, телеведущая и спортсмен станцевали под песню «Мало половин».

Видео встречи опубликовала Бузова в соцсети. На записи видно, как Овечкин сидит с певицей за столиком и обнимает ее. Видеоролик Ольга Бузова сопроводила подписью «Люблю».

Затем пара встает, и Бузова показывает движения танца, а Овечкин повторяет за ней. Движения спортсмена не очень совпали с движениями артистки, поэтому сидящая рядом девушка в этот момент смеялась над происходящим.