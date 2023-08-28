Украинские пилоты смогут летать на F‑16 весной

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — заявил Резников газете Bild.

По его словам, надо подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. «Вероятно, это займет по крайней мере шесть месяцев, может быть, чуть дольше», — добавил министр.

Резников уверен, что использование истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте. Пока же, как пишет Bild, превосходство в воздухе принадлежит России.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил о «прорывной договоренности» с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года.