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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские пилоты смогут летать на F‑16 весной

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — заявил Резников газете Bild.

По его словам, надо подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. «Вероятно, это займет по крайней мере шесть месяцев, может быть, чуть дольше», — добавил министр.

Резников уверен, что использование истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте. Пока же, как пишет Bild, превосходство в воздухе принадлежит России.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил о «прорывной договоренности» с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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