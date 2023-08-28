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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский назвал риски переноса боев в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Переносить боевые действия на территорию России не следует, поскольку тогда Украина рискует остаться одна, заявил президент Владимир Зеленский.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — сказал Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Президент отметил, что Украина готова «воевать долго» и даже жить в условиях боевых действий «по примеру Израиля», если ей удастся «минимизировать потери».

Восстановление территориальной целостности страны — один из пунктов формулы мира, представленной Зеленским во время саммита G20 в 2022 году.

В сентябре прошлого года в результате референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Российская сторона исключала принятие предложенного Украиной плана, так как он не учитывает присоединение новых территорий.

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Политика #Мир #Военная политика
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