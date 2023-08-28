Новые iPad станут больше похожи на MacBook

Apple активно работает над разработкой четырех новых моделей планшета iPad Pro, с целью оживить падающий рынок данного устройства.

Новые модели iPad Pro внутренне обозначаются кодами J717, J718, J720 и J721, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании. Ожидается, что эти устройства будут оснащены экранами с диагональю 11 и 13 дюймов и появятся на рынке в 2024 году.

Обновленные iPad Pro получат передовой процессор М3 и станут первыми в истории Apple планшетами, оснащенными OLED-дисплеями. Источники утверждают, что эти дисплеи будут нацелены на достижение высокой четкости, яркости и точности в передаче цветов, схожей с матрицей iPhone X.

Новые модели iPad Pro получат обновленную версию съемной клавиатуры Magic Keyboard. Эти изменения призваны сделать планшеты еще больше схожими с MacBook. Площадь трекпада на клавиатуре будет увеличена.

Прогнозируется, что новые iPad Pro окажут позитивное воздействие на продажи планшетов компании и помогут увеличить долю iPad в общей прибыли Apple. На данный момент они приносят компании наименьшую долю дохода среди всех устройств.