Японка выиграла чемпионат мира по воображаемой гитаре. ВИДЕО

Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура выиграла чемпионат по игре на воображаемой гитаре Air Guitar World Championships.

Нагуру завоевала этот титул уже в третий раз, девушка участвует в соревнованиях с 2014 года.

Второе место занял Аапо the Angus Раутио из Финляндии, а третьим стал русский Кирилл Guitarantula Блюменкратц, но он представлял Францию.

Air Guitar World Championships проводится с 1996 года в финском городе Оулу. Победитель получает настоящую гитару.