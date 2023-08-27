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Японка выиграла чемпионат мира по воображаемой гитаре. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Нанами Seven Seas Нагура
Фото: © Air Guitar World Championships

Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура выиграла чемпионат по игре на воображаемой гитаре Air Guitar World Championships.

Нагуру завоевала этот титул уже в третий раз, девушка участвует в соревнованиях с 2014 года.

Второе место занял Аапо the Angus Раутио из Финляндии, а третьим стал русский Кирилл Guitarantula Блюменкратц, но он представлял Францию.

Air Guitar World Championships проводится с 1996 года в финском городе Оулу. Победитель получает настоящую гитару.

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