Депутат выведал рецепт полезной шаурмы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил Роспотребнадзор опубликовать рецепт полезной шаурмы.

Парламентарий направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предлагал опубликовать на сайте ведомства рекомендации по «сбалансированному и гармоничному составу шаурмы».

Даванков обратил внимание на то, что из-за отсутствия официальных рекомендаций отдельные производители добавляют в нее вредные продукты.

Ведомство выполнило просьбу, выложив рецепт на сайте «Здоровое питание». В состав полезной шаурмы входят куриные окорочка, огурцы, помидоры, болгарский перец, укроп, лаваш, соль, приправы и сметана жирностью 10%.