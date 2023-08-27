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Депутат выведал рецепт полезной шаурмы

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил Роспотребнадзор опубликовать рецепт полезной шаурмы.

Парламентарий направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предлагал опубликовать на сайте ведомства рекомендации по «сбалансированному и гармоничному составу шаурмы».

Даванков обратил внимание на то, что из-за отсутствия официальных рекомендаций отдельные производители добавляют в нее вредные продукты.

Ведомство выполнило просьбу, выложив рецепт на сайте «Здоровое питание». В состав полезной шаурмы входят куриные окорочка, огурцы, помидоры, болгарский перец, укроп, лаваш, соль, приправы и сметана жирностью 10%.

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Жизнь #Еда
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