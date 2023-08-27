Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «мощный сентябрь» для страны, это будут новые поставки военной помощи от стран Запада.

«Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По словам президента, Киев получит новые оборонительные пакеты — это артиллерия, бронетехника, ПВО, ракеты и средства для разминирования.

Зеленский добавил, что в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Киева. По его словам, Украина примет участие в международных мероприятиях, в том числе в сессии Генассамблеи ООН.