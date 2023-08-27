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Дорогие подарки запретили на свадьбах в Чечне

Источник:
Sibnet.ru
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Духовное управление мусульман Чечни утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» для региона. Запрещены такие подарки, как квартиры и машины.

Документ опубликован в телеграм-канале муфтията республики, его разработали по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Калым 50 тысяч рублей, чай, сахар, баран остаются неизменными атрибутами «в соответствии с чеченскими адатами». Размер выкупа за невесту устанавливается по желанию. При этом по новым нормам запрещено делать дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим.

Отправляясь в гости к родственникам невесты, свекор и свекровь должны приготовить подарки, которые «издавна были приняты в чеченском обществе». Дорогие подарки родственникам невесты запрещены, подарки сопровождающим жениха «не должны выходить за рамки адатов».

«Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т. д. строго запрещены», — сказано в документе.

В 2020 году Кадыров показывал свадьбу племянника Абубакара Кадырова, которому дарил папаху и бурку. С вертолета на новобрачных сбросили конфетти и лепестки роз.

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