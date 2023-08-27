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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК подтвердил смерть Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.

«Завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в сообщении СК.

Бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области вечером 23 августа при полете из Москвы в Санкт-Петербург.

В списке пассажиров разбившегося самолета были, помимо Пригожина, его правая рука Дмитрий Уткин и связанные с ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев.

Три члена экипажа — это командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

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ЧП #Происшествия #Громкое дело
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pepelmetal

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volmen

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Matkn

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