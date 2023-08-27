СК подтвердил смерть Пригожина

Следственный комитет подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.

«Завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в сообщении СК.

Бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области вечером 23 августа при полете из Москвы в Санкт-Петербург.

В списке пассажиров разбившегося самолета были, помимо Пригожина, его правая рука Дмитрий Уткин и связанные с ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев.

Три члена экипажа — это командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.