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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военный эксперт дал прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украина может начать новое контрнаступление весной 2024 года, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

«Некий реванш», скорее всего, будет весной следующего года, сказал Кошкин «Ленте.ру». Его мнение основывается на словах координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби сказал, что осенью будет сложно управлять беспилотниками и маневрировать на поле боя из-за распутицы.

«Он выдал стратегическую задачу по украинскому кризису», — объяснил аналитик.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тайно встречался с высокопоставленными военными НАТО, где обсуждали перезагрузку военной стратегии Киева и планы на 2024 год.

Тема: Военная операция на Украине
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