Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, обвинявшийся в оскорблении представителя власти, выплатил полицейскому 70 тысяч рублей и сделал перевод на счет народного фронта помощи, поэтому ему был назначен судебный штраф.

Кортнев в феврале должен был выступить в Новосибирске, но концерт был отменен. Приехавшей полиции музыкант показал средний палец. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«Я был очень раздосадован. И в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о происшедшем», — позднее публично извинился Кортнев.

Уголовное дело закрыто в связи с назначением судебного штрафа (статья 25.1 УПК РФ) в размере 20 тысяч рублей. Суд принял во внимание, что музыкант возместил полицейскому моральный вред в размере 70 тысяч рублей, кроме того, он перечислил 10 тысяч рублей на счет народного фронта помощи «Все для победы». Назначение судебного штрафа не влечет за собой наличие судимости.