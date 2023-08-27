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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Обломки самолета Пригожина показали со спутника

Источник:
Sibnet.ru
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Один из спутников семейства SkySat сделал снимок места крушения самолета, принадлежавшего основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

На поле, окруженном деревьями, хорошо видны фрагменты разрушенного самолета, а также несколько десятков машин спасателей и следователей.

Обломки самолета Пригожина со спутника
Фото: © Planet Labs / Space.com

Снимок был сделан 24 августа, пишет Space.com.

Бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Погибли семеро пассажиров и трое членов экипажа. Для подтверждения личностей, находившихся на борту, потребуется генетическая экспертиза.

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