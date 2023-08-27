Обломки самолета Пригожина показали со спутника

Один из спутников семейства SkySat сделал снимок места крушения самолета, принадлежавшего основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

На поле, окруженном деревьями, хорошо видны фрагменты разрушенного самолета, а также несколько десятков машин спасателей и следователей.

Фото: © Planet Labs / Space.com

Снимок был сделан 24 августа, пишет Space.com.

Бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Погибли семеро пассажиров и трое членов экипажа. Для подтверждения личностей, находившихся на борту, потребуется генетическая экспертиза.