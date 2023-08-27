Вопросы о специальной военной операции появились в ЕГЭ

Вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, появились в демоверсии Единого государственного экзамена по истории, который пройдет в 2024 году.

В вопросе №2 предлагается расположить в хронологической последовательности три события: «подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонскои областей в состав России», запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции и кругосветное путешествие Магеллана.

В вопросе №5, где просят установить соответствие между событиями и их участниками, упоминаются «специальная военная операция» и сотрудница МВД Украины Ольга Качура, которая служила в ДНР.

Проект обновленного экзамена опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений