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Вопросы о специальной военной операции появились в ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, появились в демоверсии Единого государственного экзамена по истории, который пройдет в 2024 году.

В вопросе №2 предлагается расположить в хронологической последовательности три события: «подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонскои областей в состав России», запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции и кругосветное путешествие Магеллана.

В вопросе №5, где просят установить соответствие между событиями и их участниками, упоминаются «специальная военная операция» и сотрудница МВД Украины Ольга Качура, которая служила в ДНР.

Проект обновленного экзамена опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений

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Жизнь #Образование
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