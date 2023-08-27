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Россияне стали больше экономить

Источник:
Sibnet.ru
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Более половины жителей России (57,7%) стали больше экономить за последний год, под сокращение попали крупные покупки, развлечения и путешествия, выяснила финансовая онлайн-платформа Webbankir.

Из тех, кто обнаружил за собой тенденцию к экономии, однозначно в этом уверены 32,7%. Еще 25% сказали, что «скорее всего стали экономить больше», приводят РИА Новости результаты исследования.

Точно не ограничивают себя в расходах около 10% респондентов.

В первую очередь россияне экономят на крупных покупках, об этом заявили 53,8% опрошенных. Другие статьи расходов, которые чаще всего идут под сокращение, — это развлечения (50%) и путешествия (44,2%).

Треть опрошенных (33,2%) сообщила, что меньше тратит на подарки, и почти столько же (32,7%) — на повседневные товары. Значительно реже экономят на транспорте (19,2%), аренде жилья (15,7%), продуктах питания (13,7%) и лечении (7,7%).

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