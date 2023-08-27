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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВСУ Залужный встретился с генералами НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с двумя генералами НАТО, подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Залужный встретился на польско-украинской границы с главкомом Объединенных ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, написала The Guardian.

По данным газеты, встреча длилась пять часов, а ее целью была перезагрузка военной стратегии Украины, а также обсуждение остановившегося прогресса контрнаступления.

«Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или генштабов наших партнеров. Практически ежедневно», — подтвердил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что такие консультации проводятся регулярно, «тем более с партнерами из США и Великобритании». «Но о чем именно они идут, мы в эфире это обсуждать не будем», — добавил советник главы офиса президента.

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Оборона #Армия #Военная политика
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