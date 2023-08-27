Умер режиссер Глеб Панфилов

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет, вероятной причиной смерти стал повторный инсульт.

О смерти Панфилова сообщили СМИ в субботу, 26 августа, со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

В мае режиссера госпитализировали с инсультом. Предположительно, у режиссера случился повторный инсульт, который привел к смерти. По информации Mash, врачи боролись за жизнь Панфилова более часа.

Глеб Панфилов — режиссер фильмов «Васса», «В круге первом», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «Иван Дениснович». В 1990 году на Каннском кинофестивале Панфилова наградили специальным призом за выдающиеся художественные достижения за фильм «Мать».