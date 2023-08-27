Осужденный в США хоккеист пополнил состав СКА

Американский форвард Алекс Гальченюк перешел в петербургский СКА. В США спортсмена приговорили к 30 дням тюремного заключения.

Гальченюка 9 июля арестовали за хулиганство. Он за рулем своего BMW врезался в бордюр и снес дорожный знак. Отмечалось, что игрок также угрожал семьям полицейских и использовал расистские оскорбления.

После инцидента клуб НХЛ «Аризона», с которым у хоккеиста действовал контракт на один сезон, расторг соглашение и выставил Гальченюка на драфт отказов. После этого нападающим заинтересовались команды КХЛ.

Зарплата хоккеиста в российском клубе составит 150 миллионов рублей за два сезона. В предстоящем сезоне игрок заработает 50 миллионов, а в сезоне-2024/2025 — 100 миллионов, пишет «Спорт-Экспресс».

В 2012 году Гальченюк был выбран третьим номером на драфте клубом «Монреаль Канадиенс». Первый гол в НХЛ он забил 22 января 2013 года в матче против «Флориды Пантерз». В 2013 году Гальченюк стал в составе сборной США бронзовым призером чемпионата мира.