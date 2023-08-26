«Призрак Киева» погиб в столкновении самолетов

Два учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на северо-западе Украины, сообщается в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ. В результате авиакатастрофы погибли три пилота.

Один из погибших — пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков под позывным «Джус», который служил летчиком истребителя МиГ-29 и участвовал в военных действиях с начала спецоперации, пишет «Украинская правда».

Украинское телевидение называло «Джуса» одним из «Призраков Киева». «Призраки Киева» — сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации, которые участвовали в обороне украинской столицы.

В интервью американским СМИ «Джус» активно призывал поставить Киеву западные истребители F-16, отмечая трудности, с которыми сталкиваются украинские Воздушные силы. Власти Украины уже начали расследование по факту авиакатастрофы.