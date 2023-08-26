Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Участник из Подмосковья оказался победителем лотереи «Спортлото «4 из 20» — он выиграл суперприз размером в 492 миллионов рублей, сообщается на сайте «Столото».

Отмечается, что неизвестный россиянин купил на сайте единственный билет за 250 рублей, который в итоге оказался победным. Организаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша.

По правилам «Спортлото «4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 3, 4, 16, 15 в первом поле билета и 9, 10, 12, 1 — во втором.

За всю историю государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» это третий по величине суперприз. В 2020 по итогам 2218-го тиража «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз в размере более 545 миллионов рублей. В 2021 году в 3444-м тираже победитель получил 512 миллионов.