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Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Участник из Подмосковья оказался победителем лотереи «Спортлото «4 из 20» — он выиграл суперприз размером в 492 миллионов рублей, сообщается на сайте «Столото».

Отмечается, что неизвестный россиянин купил на сайте единственный билет за 250 рублей, который в итоге оказался победным. Организаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша.

По правилам «Спортлото «4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 3, 4, 16, 15 в первом поле билета и 9, 10, 12, 1 — во втором.

За всю историю государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» это третий по величине суперприз. В 2020 по итогам 2218-го тиража «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз в размере более 545 миллионов рублей. В 2021 году в 3444-м тираже победитель получил 512 миллионов.

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