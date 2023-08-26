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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Наемник раскрыл уровень зарплат ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Гражданин Германии, вступивший в подразделение ВСУ в качестве наемника, раскрыл зарплату в украинской армии.

Мужчина рассказал журналистам, что раньше служил в бундесвере, а затем вступил в Вооруженные силы Украины. По его словам, зарплата в украинской армии зависит от того, сколько времени солдат проводит на линии фронта, пишет Bild.

В среднем он зарабатывает ежемесячно примерно 2,5 тысячи евро, по текущему курсу это порядка 255 тысяч рублей. Наемник уточнил, что для Украины такие доходы считаются весьма высокими.

При этом официально ВСУ выплачивают всем участвующим в боевых действиях так называемую «фронтовую» доплату в 100 тысяч гривен (порядка 255 тысяч рублей по текущему курсу). Однако украинские военные жалуются, что добавка нередко не начисляется.

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Оборона #Армия
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