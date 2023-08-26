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Dropbox отказался от безлимитных хранилищ

Источник:
Sibnet.ru
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Файловый хостинг Dropbox отказался от безлимитных хранилищ из-за злоупотреблений майнеров криптовалют, говорится в заявлении компании.

С 1 ноября 2023 года действующих пользователей тарифного плана Advanced, который предполагал использование «столько места, сколько нужно», будут постепенно переводить на обновленный план. После этого стандартный лимит составит 15 ТБ.

«Все большее число клиентов начали покупать подписку на этот план не для ведения бизнеса, а для майнинга криптовалют, использования хранилища совместно с другими людьми или его перепродажи», — отмечается в сообщении.

Так, компания указала на майнинг криптовалюты Сhia, добыча которой происходит на жестких дисках компьютеров и SSD-накопителях. Аналитики подсчитали, что майнинг Chia на твердотельном накопителе емкостью 512 Гб способен вывести из строя устройство всего за 40 дней.

При этом для действующих подписчиков сервиса на тарифе Advanced, которые имеют не более 35 ТБ данных в облаке, Dropbox не будет поднимать расценки в течение пяти лет и подарит бонусные 5 ТБ.

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