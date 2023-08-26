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Назван смартфон с лучшим экраном в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Экран складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5 признали лучшим на рынке, следует из результатов тестирования специалистов DxOMark.

Он набрал в тесте 152 балла, благодаря чему Galaxy Z Fold5 оказался на первом месте в общем рейтинге. Второе и третье место делят складной Google Pixel Fold и Honor Magic5 Pro, получившие 151 балл.

Эксперты отметили в Galaxy Z Fold5 хорошую точность цветопередачи и яркость видео в формате HDR10, хорошую читаемость при любых условиях освещения и плавную работу экрана.

К недостаткам дисплея специалисты отнесли то, что при солнечном свете режим высокой яркости придает демонстрируемой картинке неестественный вид, а также заметную складку на месте сгиба экрана.

Samsung Galaxy Z Fold5 оснащен двумя дисплеями — внутренним складным экраном диагональю 7,6 дюйма, а также внешним на 6,2 дюйма. В обоих случаях используется матрица Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц.

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Топ комментариев

pepelmetal

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Alhazred

От таких как он нигде толку нет)))

Danilon

Джемаль, Расторгуев, Радченко были убиты в ЦАР в 2018. Следственный комитет установить убийц до сих пор...

Alhazred

Не плачь, что ты как девочка маленькая)))