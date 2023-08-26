Премьеру «Барби» в России отложат из‑за зарубежной алчности

Пиратская версия «Барби» должна была выйти в России 9 сентября, после цифровой премьеры на Западе, но там не спешат выкладывать в Сеть картину из-за высоких кассовых сборов.

По информации портала WhenToStream, следящего за новинками зарубежных видеосервисов, цифровой релиз ленты «Барби» отложен на более позднее время. Ориентировочно, в онлайн-кинотеатрах фильм появится 12 сентября.

Это значит, что в России, запланированная премьера пиратской копии «Барби», состоится приблизительно 16-17 сентября.