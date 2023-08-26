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Склад с пиротехникой загорелся в Кемерово

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар на складе с пиротехникой вспыхнул в Кемерово, сообщает МЧС в официальном телеграм-канале.

Пожар на складе с пиротехникой в Кемерово
Пожар на складе с пиротехникой в Кемерово
Фото: © МЧС России

Огонь охватил площадь порядка 750 квадратных метров, к тушению привлекли более 30 человек и 11 единиц техники. На данный момент возгорание локализовано, продолжается пролив конструкций.

Пожар возник на складе, расположенном на улице Терешковой, которая проходит на востоке города. Здание склада было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. Пожару присвоили второй уровень сложности.

Ранее аналогичный пожар на складе в Сергиевом Посаде привел к гибели одной пострадавшей и восьми пропавшим без вести. В настоящее время выясняются причины возгорания.

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