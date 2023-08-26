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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ разработают новую стратегию контрнаступления

Источник:
Sibnet.ru
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в середине августа провел секретные переговоры на украинско-польской границе с высокопоставленными военными США и Великобритании, чтобы обсудить перезагрузку военной стратегии Украины и планы на 2024 год.

Дискуссия продолжалась пять часов, пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. Участники совещания обсуждали планы боевых действий предстоящей зимой и в 2024 году на фоне прекращения прогресса украинского контрнаступления.

На встрече был не только главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, но и глава оборонного ведомства Великобритании Энтони Радакин, который считается важнейшим лоббистом по вопросам поддержки Украины.

Украинское контрнаступление продолжается с начала лета, однако ВСУ практически не продвинулись по линии противостояния с российскими войсками, а в некоторых местах даже были вынуждены отступить.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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pepelmetal

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Alhazred

От таких как он нигде толку нет)))

Danilon

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Не плачь, что ты как девочка маленькая)))