ВСУ разработают новую стратегию контрнаступления

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в середине августа провел секретные переговоры на украинско-польской границе с высокопоставленными военными США и Великобритании, чтобы обсудить перезагрузку военной стратегии Украины и планы на 2024 год.

Дискуссия продолжалась пять часов, пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. Участники совещания обсуждали планы боевых действий предстоящей зимой и в 2024 году на фоне прекращения прогресса украинского контрнаступления.

На встрече был не только главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, но и глава оборонного ведомства Великобритании Энтони Радакин, который считается важнейшим лоббистом по вопросам поддержки Украины.

Украинское контрнаступление продолжается с начала лета, однако ВСУ практически не продвинулись по линии противостояния с российскими войсками, а в некоторых местах даже были вынуждены отступить.