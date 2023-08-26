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Когда можно водить авто одной рукой

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка за рулём
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

При вождении автомобиля рекомендуется держать на руле обе руки, чтобы езда была безопасной. Однако в некоторых случаях требуется управлять машиной одной рукой.

Отступить от правила рулить двумя руками может только хорошо подготовленный водитель, однако только в том случае, если скорость движения не превышает 40 километров в час, рассказал автоэксперт Антон Трошанов.

Водить машину одной рукой опасно, потому что на высоких скоростях можно не успеть сманеврировать в опасной ситуации, подчеркнул эксперт в интервью радио Sputnik. Когда водитель держит руль обеими руками, он может быстро повернуть его сначала в одну сторону, а потом в другую.

В частности, речь идет о так называемом «лосином тесте», когда нужно объехать выскочившее животное, а затем вернуться обратно на дорогу. Одной рукой выполнить этот маневр будет сложно, а на высоких скоростях — практически невозможно, напомнил специалист.

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Авто #Автоправо
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pepelmetal

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Alhazred

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Danilon

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