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Россия успешно испытала лазерную пушку

Источник:
Sibnet.ru
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Успешные полигонные испытания лазерной пушки провели в России, новое оружие уничтожило несколько беспилотников различного типа.

Отмечается, что лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне, передает РИА Новости. Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа.

В ходе испытаний боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием

В настоящее время над созданием тактических лазерных систем поражения работают сразу несколько стран. В частности, американская компания Lockheed Martin разработала для сухопутных подразделений США прототип мобильного боевого лазерного комплекса ADAM.

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