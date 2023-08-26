Россия успешно испытала лазерную пушку

Успешные полигонные испытания лазерной пушки провели в России, новое оружие уничтожило несколько беспилотников различного типа.

Отмечается, что лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне, передает РИА Новости. Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа.

В ходе испытаний боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием

В настоящее время над созданием тактических лазерных систем поражения работают сразу несколько стран. В частности, американская компания Lockheed Martin разработала для сухопутных подразделений США прототип мобильного боевого лазерного комплекса ADAM.