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Байден оценил тюремный снимок Трампа

Источник:
Bloomberg
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Президент США Джо Байден прокомментировал тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа, назвав политика «симпатичным парнем».

«Симпатичный парень, отличный парень», — сказал глава государства журналистам в ответ на просьбу прокомментировать снимок. Сам Байден в настоящее время находится на озере Тахо в штате Невада, где отдыхает вместе с семьей.

Власти штата Джорджия обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в регионе в 2020 году. Он не признал проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в Джорджии.

Экс-президент должен был сдаться властям до 25 августа. Политик прибыл в тюрьму в Атланте, где прошел стандартные процедуры — сдал отпечатки пальцев, сфотографировался и взвесился. После этого экс-президента отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Трамп стал первым арестованным президентом в истории США. Фотографию бывшего президента в ходе процедуры ареста опубликовал офис шерифа округа Фултон. На снимке Трамп намерено позировал с вызывающим видом.

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pepelmetal

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