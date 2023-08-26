Биржа криптовалют Binance ввела ограничения для россиян

Крупнейшая биржа криптовалют Binance ввела для российских пользователей запрет на операции через P2P-сервис с иностранными валютами. Теперь из фиатных валют россияне могут использовать только рубль.

«Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации», — предупреждает биржа российских пользователей.

Первыми на проблему обратили внимание геймеры, которые обнаружили, что они теперь не могут приобретать турецкие лиры через Binance для покупки игр в турецких магазинах Steam, PlayStation и Xbox.

Binance не объявила об ограничениях официально, поэтому неясно, временный или постоянный характер носит запрет. Биржа, на которой возможен обмен цифровых активов на фиатные валюты без посредников, стала популярна у россиян после отключения крупных российских банков от SWIFT.