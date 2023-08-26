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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названа самая популярная иномарка в России

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская компания Chery по итогам июля стала лидером продаж среди всех иностранных автопроизводителей в России.

В июле российские дилеры Chery реализовали 10,7 тысячи машин, что в 4,2 раза больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, следует из данных агентства «Автостат». По итогам семи месяцев в стране реализовали 57,9 тысячи автомобилей Chery.

Самой продаваемой моделью Chery на авторынке России в июле стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max (4,8 тысячи единиц). Второе место занял кроссовер Tiggo 4 Pro (3 тысячи единиц), тройку лидеров замкнул семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max (1,3 тысячи единиц).

До конца августа Chery начнет продажи обновленных китайских кроссоверов Tiggo 8 Pro Max в России, автомобили уже начали поступать дилерам.

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pepelmetal

Если ты на помойке живёшь, это не значит что другие так же

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paramedic

Всё бы ничего, но я покупал все симки в салонах по паспорту.Две из семи уже второй раз требуют подтвердить.Скоро...

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