Названа самая популярная иномарка в России

Китайская компания Chery по итогам июля стала лидером продаж среди всех иностранных автопроизводителей в России.

В июле российские дилеры Chery реализовали 10,7 тысячи машин, что в 4,2 раза больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, следует из данных агентства «Автостат». По итогам семи месяцев в стране реализовали 57,9 тысячи автомобилей Chery.

Самой продаваемой моделью Chery на авторынке России в июле стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max (4,8 тысячи единиц). Второе место занял кроссовер Tiggo 4 Pro (3 тысячи единиц), тройку лидеров замкнул семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max (1,3 тысячи единиц).

До конца августа Chery начнет продажи обновленных китайских кроссоверов Tiggo 8 Pro Max в России, автомобили уже начали поступать дилерам.