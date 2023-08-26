США впервые применят новый способ смертной казни

Американский штат Алабама впервые применит смертную казнь с вдыханием азота. До сих пор такой метод на территории США не применялся.

Офис генерального прокурора штата уже обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни некого Кеннета Юджина Смита, который избежал смертельного наказания в 2022 году, так как ему не смогли ввести смертельную инъекцию, пишет Associated Press.

На этот раз казнить его планируется с помощью азотной гипоксии. При таком виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. В настоящее время такой метод наказания разрешен в трех штатах США.

Считается, что это более гуманный способ казни по сравнению с электрическим стулом или инъекцией яда — пребывание в атмосфере чистого азота вызывает потерю сознания менее чем за минуту без каких-либо неприятных ощущений.

Кеннет Юджин Смит был осужден за убийство жены проповедника в 1988 году. В 2022 году его пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но процедуру пришлось отменить, потому что возникли проблемы с введением капельницы в его вену.