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Ротенберг высмеял тренера хоккейной «Сибири»

Источник:
«Чемпионат.com»
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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал канадского специалиста Дэвида Немировски за грубую игру хоккеистов «Сибири» в предсезонном матче.

«Эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер. Не знаю, наверное, он где-то в пивной лиге в Канаде работал. Не знаю, по каким правилам хоккея он собирается дальше здесь работать в КХЛ», — сказал Ротенберг.

Матч СКА — «Сибирь» прошел в Санкт-Петербурге в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова и завершился победой армейцев со счетом 6:3. За матч хоккеисты новосибирской команды получили 50 штрафных минут.

В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Ротенберг в нецензурной форме выразил свое недовольство эпизодом, после чего был удален до конца игры.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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