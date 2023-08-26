Ротенберг высмеял тренера хоккейной «Сибири»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал канадского специалиста Дэвида Немировски за грубую игру хоккеистов «Сибири» в предсезонном матче.

«Эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер. Не знаю, наверное, он где-то в пивной лиге в Канаде работал. Не знаю, по каким правилам хоккея он собирается дальше здесь работать в КХЛ», — сказал Ротенберг.

Матч СКА — «Сибирь» прошел в Санкт-Петербурге в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова и завершился победой армейцев со счетом 6:3. За матч хоккеисты новосибирской команды получили 50 штрафных минут.

В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Ротенберг в нецензурной форме выразил свое недовольство эпизодом, после чего был удален до конца игры.