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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названа главная цель атак дронов на Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Главная цель атак украинских дронов — поднять дух населения и войск, а также продемонстрировать общественности, что Украина все еще может наносить России удары на фоне провала контрнаступления.

Киев напрямую не взял на себя ответственность за атаки, однако неофициально заявил, что удары по Москве будут продолжаться, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах Украины.

США ранее неоднократно возражали против атак беспилотников на территории России. Вашингтон «ясно давал понять, что мы не поддерживаем атаки внутри России», говорила в июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Москва, а также другие регионы России в последнее время регулярно подвергаются атакам беспилотников. В ночь на 26 августа Минобороны отразило очередную атаку — в Подмосковье был уничтожен дрон самолетного типа.

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Оборона #Конфликты #Армия
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