Windows 10 оставят без поддержки новейшего стандарта Wi-Fi

Операционная система Windows 10 не будет поддерживать новейший стандарт Wi-Fi 7 — из документации Intel следует, что он будет работать только в Windows 11.

До конца текущего года выйдет процессоры Meteor Lake, которые смогут поддерживать Wi-Fi 7. Однако преимущества нового стандарта они раскроют только в том случае, если компьютер будет управляться новейшей операционной системой Microsoft.

Эксперты отмечают, что корпорации такое решение Intel выгодно, так как Windows 11 получает дополнительное преимущество перед «десяткой», которая продолжает оставаться популярной, несмотря на скорое завершение ее поддержки в 2025 году.

Выход седьмого поколения Wi-Fi был анонсирован в начале 2022 года. Wi-Fi 7 способно работать в трех частотных диапазонах одновременно: 2.4, 5 и 6 ГГц. Максимальная скорость передачи данных в сети Wi-Fi 7 достигает 46 Гбит/с.