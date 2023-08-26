«Госуслуги» стали регистрировать право собственности на недвижимость

Портал «Госуслуг» теперь позволяет зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в Едином государственном реестре недвижимости.

Также платформа теперь позволяет отправить недостающие сведения, если ранее было подано заявление в МФЦ или онлайн, но в нем была допущена ошибка или предоставлены не все документы, сообщает пресс-служба Минцифры.

Чтобы зарегистрировать собственность на новую недвижимость нужно выбрать раздел «Возникновение права на недвижимость» в услуге «Кадастровый учет». Там нужно указать вид собственности и выбрать объект недвижимости и указать сведения из ЕГРН

Затем необходимо подписать заявление с помощью приложения «Госключ». Дополнительные данные к уже поданному заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учет». Такие документы автоматически добавятся к ранее отправленным.