Теорию происхождения человека поставили под сомнение

Наука считает прародиной человека Африку, однако полученные учеными новые данные указывают на то, что наши древние предки пришли на континент из Евразии.

Международная команда антропологов исследовала останки древнего гоминина возрастом 8,7 миллиона лет, найденные в 2015 году на севере Турции. Ученые проводили анализ сохранившихся частей черепа.

Оказалось, что этот вид гомининов ранее был неизвестен. Он получил название Anadoluvius turkae. Согласно результатам исследования, примат весил около 60 килограммов. Он питался жесткой растительностью и много времени проводил на открытых пространствах.

Животные, обитавшие рядом с этим древним предком человека, были похожи на современных жирафов, бородавочников, антилоп, зебр, слонов. Все они мигрировали в Африку из восточного Средиземноморья около 8 миллионов лет назад.

Новые находки указывают на то, что гоминины не только появились в Западной и Центральной Европе, но и провели здесь более пяти миллионов лет, распространившись до Восточного Средиземноморья, прежде чем добраться до Африки.

Anadoluvius turkae дали начало происхождению шимпанзе, бонобо, горилл и человека. Все они входят в подсемейство гомининов. На то, что прародиной гомининов является Средиземноморье, указывают и другие находки — например, останки грекопитеков в Греции и уранопитеков в Македонии.