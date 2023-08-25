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Теорию происхождения человека поставили под сомнение

Источник:
Nature.com
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Наука считает прародиной человека Африку, однако полученные учеными новые данные указывают на то, что наши древние предки пришли на континент из Евразии.

Международная команда антропологов исследовала останки древнего гоминина возрастом 8,7 миллиона лет, найденные в 2015 году на севере Турции. Ученые проводили анализ сохранившихся частей черепа.

Оказалось, что этот вид гомининов ранее был неизвестен. Он получил название Anadoluvius turkae. Согласно результатам исследования, примат весил около 60 килограммов. Он питался жесткой растительностью и много времени проводил на открытых пространствах.

Животные, обитавшие рядом с этим древним предком человека, были похожи на современных жирафов, бородавочников, антилоп, зебр, слонов. Все они мигрировали в Африку из восточного Средиземноморья около 8 миллионов лет назад.

Новые находки указывают на то, что гоминины не только появились в Западной и Центральной Европе, но и провели здесь более пяти миллионов лет, распространившись до Восточного Средиземноморья, прежде чем добраться до Африки.

Anadoluvius turkae дали начало происхождению шимпанзе, бонобо, горилл и человека. Все они входят в подсемейство гомининов. На то, что прародиной гомининов является Средиземноморье, указывают и другие находки — например, останки грекопитеков в Греции и уранопитеков в Македонии.

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Топ комментариев

No!

Если бы такой сброс делали Россия или Китай то вони на бы было. А тут все нормально, якобы

Удавиков

Международное агентство по атомной энергии признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.Надо...

Shurkoff

Слава Богу, еще и у первого надо было забирать, кто такую "дичь" вообще смотрит?

pepelmetal

Если ты на помойке живёшь, это не значит что другие так же