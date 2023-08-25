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УАЗ «Патриот» получит новый дизайн

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Sollers открыла Центр продуктового развития на базе инновационного технопарка «Идея» в Казани. Центр займется рестайлингом автомобиля УАЗ «Патриот», сообщает пресс-служба компании.

В списке первых проектов организации — обновление стилевого решения автомобилей УАЗ «Патриот», а также интеграция и локализация дизельного двигателя с 6-ступенчатой МКПП в автомобилях УАЗ.

При этом в следующем году внедорожник получит новые моторы и коробку передач. Так, для «Патриота» планируется начать производство 6-ступенчатых механических коробок передач вместо 5-ступенчатых.

Его также оснастят двумя новыми двигателями. Сейчас «Патриот» оснащается мотором MZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Новый бензиновый двигатель будет иметь объем 2 литра, его мощность составит 147 лошадиных сил.

С учетом рестайлинга, а также появления новой коробки передач и двух новых двигателей УАЗ «Патриот» в следующем году ожидает серьезное обновление.

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