Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса

Китай испытал самую мощную в мире установку, разгоняющую снаряды за счет электромагнитной индукции, известную как пушка Гаусса.

В ходе пробных стрельб электромагнитная пусковая установка смогла разогнать снаряд весом 124 килограмма до скорости 700 километров в час менее чем за 0,05 секунды, пишет South China Morning Post.

Испытания проводили специалисты Военно-морских сил Народно-освободительной армии. Боеприпас, использовавшийся в ходе испытаний, стал самым тяжелым из аналогичных снарядов для пушек Гаусса.

Пушка Гаусса в качестве оружия обладает преимуществами, которыми не обладают другие виды стрелкового оружия. В частности, у нее малая отдача и отсутствуют гильзы, есть возможность бесшумного выстрела, а начальная скорость и энергия боеприпаса фактически не ограничены.