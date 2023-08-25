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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердил перенос выхода игры

Источник:
Sibnet.ru
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Студия GSC Games опубликовала новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, который получил название «Болты и пули». В нем указан новый период выхода экшена — первый квартал 2024 года.

Ранее в Сеть попали данные на сайте издательства, согласно которым релиз физических копий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должен был состояться 1 декабря 2023 года. Таким образом, разработчики в очередной раз перенесли выход S.T.A.L.K.E.R. 2.

Трейлер демонстрирует сражения с мутантами и бандитами, а также некоторые из аномалий, которые встретятся в шутере. Кроме того, в ролике представлено несколько сюжетных сцен и модификация оружия.

Первоначально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна была выйти 8 декабря 2022 года на ПК и консолях Xbox, однако разработчики решили перенести выход игры из-за ситуации на Украине. Игровой билд S.T.AL.K.E.R. 2 был представлен на выставке gamescom 2023.

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