Сериал «Спасская»: что будет во втором сезоне

Второй сезон сериала «Спасская» покажут на канале «Россия» с 28 августа. В свежих сериях главная героиня будет работать с новым напарником и расследовать убийство коллеги.

Сериал «Спасская» — детектив со следователем уголовного розыска в Сочи Анной Спасской (Карина Андоленко). Героиня, молодая блондинка с острым умом, даст фору любому профи.

«Спасская: Новые серии» — с 28 августа в 21.20 на канале «Россия»

В первом сезоне Спасская работала с напарником Андреем Ильиным — брутальным и рисковым оперативником, который стал для нее надежным партнером. Но коллегу убили, а убийца остался на свободе.

Сюжет второго сезона «Спасской»

Во втором сезоне Анна Спасская будет сильно переживать гибель Ильина. Заказчику убийства удается избежать наказания, но героиня намерена любой ценой наказать виновных.

Спасская также вынуждена временно взять на себя руководство отделом. А выстраивать отношения с новым начальством — умной и жесткой женщиной-полковником Ольгой Агеевой (Мария Порошина)— окажется очень сложным.

В личной жизни героиню тоже ждут сюрпризы. С одной стороны, ее попытается вернуть бывший муж, с другой — нужно срабатываться с новым напарником Петром Голицыным (Александр Голубев). Спасскую настораживает его нарочитое дружелюбие в общении с коллегами.

Что ждать от героев и сюжета

«Мне кажется, с появлением моего героя в сериале стало чуть больше юмора и легкости. Его методы расследования отличаются от методов Спасской: порой он позволяет себе немного выйти за рамки дозволенного, пуститься в какую-то аферу, поиграть с преступником», — цитирует канал «Россия» исполнителя роли Голицына.

По словам актрисы Карины Андоленко, в новых сериях Спасская продолжит искать баланс между любимым делом и семьей, но для этого ей предстоит поменять свою личность изнутри.

Режиссер «Спасской» Давид Ткебучава отметил, что детектив приобретет во втором сезоне больше элементов мелодрамы. Но с целом построение сериала останется прежним: каждые две серии — новое детективное дело.