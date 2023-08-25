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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным

Источник:
Sibnet.ru
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Журналистка Ксения Собчак показала последнюю переписку с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, с которым пыталась договориться об интервью.

Собчак рассказала в новом выпуске на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», что пыталась договориться об интервью с Пригожиным весной, но не захотела ехать в «Вагнер-центр». Затем были мятеж и его непубличность. Она написала ему еще раз, после того как Пригожин выпустил обращение из Африки.

«Ксюша, несмотря на симпатию к Вам, *** буду, повяжут. Вообще не время. PS. Если бы я вот раз дал Вам интервью, меня бы точно почикали», — привела Собчак сообщения от Пригожина.

Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Погибли 10 человек. Пригожин числился в списке пассажиров.

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