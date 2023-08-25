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Назначена награда за взлом российской ОС

Источник:
Sibnet.ru
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Astra Linux на ноутбуке
Фото: © ГК «Астра»

Компания «Астра» запустила программу Bug Bounty для поиска уязвимостей в своей ОС Astra Linux. За обнаружение уязвимостей «белые» хакеры могут получить до 250 тысяч рублей.

Нахождение критических уязвимостей будет оцениваться в индивидуальном порядке и размер награды может варьироваться, сообщает CNews со ссылкой на гендиректора компании Илью Сивцева. Программа будет масштабирована на другие продукты «Астра».

Bug Bounty будет проводиться на ОС Astra Linux Special Edition. Оператором программы станет ИБ-компания BI.ZONE, она же будет выплачивать вознаграждения.

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